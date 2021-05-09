شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع وغلق محلات مخالفة ومصادرة "شيش" من المقاهى فى حملات بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بنطاق المحافظة باستمرار الحملات على مدار اليوم للتأكد من سريان القرارات والتزام المحال والمقاهى وغلق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا حيالها، مؤكدًا على متابعته الشخصية لتقارير العمل بالشارع والشكاوى الواردة فى هذا الشأن، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تطبيق قرارات مجلس الوزراء لمنع انتشار مرض كورونا واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن أجهزة حى بولاق الدكرور شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم مصادرة 45 قلب شيشة و142 كرسى و25 طاولة و12 لوح طاولة و 2 شمسية وميزان لمجزر فراخ وميزان لمحل خضر وكمبورسر لإحدى الورش و 7 ستاند شبك وعدد 2 شاشة و 3 أنبوبة بوتاجاز، بالإضافة إلى تحفظ قوات الأمن المرافقة على 30 فردا من أصحاب المحال والمقاهى لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم إغلاق 2 محل بنطاق مدينة الحوامدية الأول للملابس بشارع جمال عبدالناصر والثانى لأدوات ومستحضرات التجميل بشارع سعد زغلول لمخالفتهم لمواعيد الإغلاق، وذلك خلال حملة مكبرة قامت بها أجهزة المدينة بالتنسيق مع قوات الأمن.

وفى نطاق مركز ومدينة البدرشين تم تحرير 6 محاضر غلق و 5 محاضر عدم ارتداء كمامة وغلق وتشميع 2 مقهى ومصادرة 13 شيشة ورفع 42 حالة إشغال طريق.

كما قامت القوات الأمنية المرافقة لأجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بالتحفظ على 7 أفراد من ملاك المحال والمقاهى المخالفة وتحرير 5 محاضر غلق و11 محضر عدم ارتداء كمامة و5 محاضر إشغالات.

وخلال حملة مماثلة تمكن حى الدقى من غلق وتشميع 2 محل بشارعى التحرير والدقى وتحرير 6 محاضر عدم ارتداء كمامة ورفع عدد من حالات الإشغالات بنطاق خط سير الحملة.

وفى حى الهرم تم شن حملة استهدفت مناطق الشيشينى وكعابيش منشأة البكارى وكفر غطاطى، أسفرت عن غلق عدد من المقاهى المخالفة لقرار الغلق بشوارع الترابيع والمنشية ونزله العاصى والمرى وطيه فيصل وتم خلالها رفع كافة الإشغالات ومصادرة جميع الشيش، وتحرير محاضر للمخالفين، وغلق مصنع ملابس ومخزن الوميتال بشارع كعبيش فرع 4 ورفع كافة محتوياته وإيداعها بمخازن الحى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

ورصدت أجهزة مركز ومدينة أوسيم من المخالفات بنطاق المدينة خلال حملة أسفرت عن غلق وتشميع 2 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية و2 محل تجارى مخالف لمواعيد الغلق، ورفع 58 حالة إشغال تم إيداعها بمخازن المدينة .