شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة وأمطار وانخفاض تدريجى.. تعرف على خريطة الطقس حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 9 مايو 2021 إلى الجمعة 14 مايو 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الأحد 9 مايو:

طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

- يوم الاثنين 10 مايو:

اعتبارا من الاثنين انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 11 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 12 مايو :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

- يوم الخميس 13 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم الجمعة 14 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.