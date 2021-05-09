شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.75 جنيه.
- الكوسة بـ 6.5 جنيه.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 27 جنيها.
- الليمون بـ 25 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 9.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "أناناس" بـ 9.5 جنيه.
- اليوسفى بـ 12.5 جنيه.
- الموز البلدى 11 جنيها.
العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- البسلة بـ 9 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيها.