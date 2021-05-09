شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة تعدى جسيم على نهر النيل بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مساء لإزالة تعدى جسيم لأحد أصحاب مصانع الطوب على مجرى نهر النيل بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، عبارة عن ردم ومخالفات مبانى وعمل مفارش للطوب واستغلال المساحات المتعدي عليها في خدمة المصنع، وقد سبق إحالة تلك المخالفات للنيابة المختصة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء .

وفي اطار العمل على منع المخالفات على مجرى النيل رصدت أجهزة الوزارة حالة تعدى يتم البدء في تنفيذها بالبر الغربى لنهر النيل بمرسي إحدى العائمات السكنية بإمبابة عبارة عن تشوينات وحفر بالمرسي تمهيداً لصب حوائط ساندة بالمرسي ، وعليه تم الانتقال بصحبة شرطة المسطحات وضبط المخالف والتنبيه عليه بازالة التشوينات ورد الشىء لأصله فوراً ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافه أشكال التعديات على نهر النيل ، موضحاً أن الإجراءات الفورية والصارمة الذي تتخذها أجهزة الوزارة هي رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفه على نهر النيل.

جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل بإعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر ، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين ، وقد بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد 61 ألف و659 إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".

كما أطلقت وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم 17 والجارى تنفيذ المرحله الثانية منها الآن ، حيث سجلت الموجه حتي الآن إزالة 4042 مخالفة تم خلالها إسترداد مسطح اجمالي قدره 590031 متر مربع ، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مبانى بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث ، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.