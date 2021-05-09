وزيرة الصحة: وصول أول شحنة من المادة الخام للقاح الصيني 18 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وصول أول شحنة من المواد الخام لتصنيع اللقاح الصيني "سينوفاك" يوم 18 مايو الجاري.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، أنه "خلال أسابيع" سيكون متوفر في مصر نحو 2 مليون جرعة من اللقاح الصيني المصنع محلياً، وعلى وجه التحديد نهاية يونيو المقبل.

وأوضحت وزيرة الصحة أن هيئة الدواء المصرية ستعكف على تقييم العبوات المنتجة من اللقاح لبعض الوقت قبل أن تُصرح بتداوله رسمياً.

وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى حكومة الصين وقيادتها على دعم مصر في تصنيع لقاح كورونا بمصر، والدعم خلال فترة الجائحة كلها.