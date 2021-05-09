أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن بيانات درجات الحرارة الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الأن، في ظل الأجواء شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه مع استمرار متابعتنا لدرجات الحرارة وسرعة الرياح فنجد القاهرة ٣٩ درجة وسرعة الرياح ١١عقدة والظاهرة المؤثرة الرمال التي تعمل على تقليل مستوى الرؤية إلى ٣٠٠٠ متر.

وجاءت درجات الحرارة على أغلب المناطق كما يلي:

الأسكندرية ٢٤ درجة وسرعة الرياح ١٠عقدة.

مطروح ٢٢ درجة وسرعة الرياح ١٢عقدة.

بورسعيد ٢٥ درجة وسرعة الرياح ١٤عقدة.

الأقصر ٤٤ درجة وسرعة الرياح ٦عقدة.

أسيوط ٤١ درجة وسرعة الرياح ٥عقدة.

الغردقة ٤١ درجة وسرعة الرياح ٥عقدة.

شرم الشيخ ٤٠ درجة وسرعة الرياح ٦ عقدة.