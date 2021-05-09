هل وصلت سلالة كورونا المتحورة إلى مصر؟.. وزيرة الصحة تحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عدم رصد أي إصابات في مصر بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، إن الوزارة بدأت إجراء تحاليل التسلسل الجيني للحالات الإيجابية المصابة بتلك المتحورات والتي ترصدها الصحة على متن الطائرات القادمة إلى مصر؛ لمعرفة نوعية تلك السلالات.

وأشارت زايد إلى استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر خلال الأونة الأخيرة، متوقعة أن تزداد الإصابات قليلًا بحلول عيد الفطر المبارك.