بعد تلقيح مليون مواطن.. هل رصدت "الصحة" أعراضًا خطيرة للقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أكثر من مليون مواطن مصري حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد منذ بداية الحملة القومية للتطعيم في مصر.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، أنه لم يتم رصد أي عرض غير متوقع نتيجة الحصول على لقاح كورونا.

وشددت الوزيرة على أن كافة الأعراض الجانبية التي رصدتها الوزارة على بعض المواطنين كانت "متوقعة".

وأوضحت أن هذه الأعراض تمثلت في ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة وآلام في الجسد وإحمراء في موضع التطعيم، وسرعان ما تزول هذه الأعراض.

ودعت الوزيرة كافة المواطنين للتسجيل عبر الموقع الإليكتروني للحصول على التطعيمات خاصة مع قدوم شحنات جديدة من اللقاحات في الفترة المقبلة.