وزيرة الصحة تكشف عن إجراء إضافي لمواجهة تحورات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات إضافية منذ أسابيع في الحجر الصحي في المطارات والموانئ البرية والبحرية خاصة بالقادمين من الخارج.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، أنه يتم إجراء فحص حمض نووي في مكان الوصول ولا نعتمد على سلبية شهادة الـ PCR للقادمين من بعض الدول التي تشهد تحورا لفيروس كورونا.

وشددت الوزيرة أن هناك كثير من الدول التي تشهد تحورات لكورونا، بخلاف قدوم بعض الوافدين عبر الترانزيت وسيخضعون للتدقيق في هذه الإجراءات.

وأكدت الوزيرة أن هذا الإجراءات الإضافي للتحقق وحماية الشعب المصري من التحورات الجديدة.

ولفتت إلى التضامن مع كافة الدول التي تشهدت زيادة كبيرة في الإصابات، والتضامن الإنساني مهم في الفترة الحالية.