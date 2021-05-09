وزيرة الصحة: نتوقع استمرار زيادة إصابات كورونا في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل الوضع الوبائي لكورونا في مصر خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، إن الوضع الوبائي متصاعد بشكل بسيط ولكنه مستقر، والزيادات ليست كبيرة في آخر 3 أسابيع.

وأوضحت أنه نتيجة عدم اتخاذ كثير من المواطنين للإجراءات اللازمة خلال فترة رمضان ونتيجة قرب العيد أتوقع أن تكون هناك زيادات بسيطة في الفترة المقبلة.

وشددت على أنه لا تزال السعة السريرية لدينا تكفي للإصابات، موجهة الشكر للأطقم الطبية على صمودها في مواجهة الجائحة.