الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة كيس برتقال من طفل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام قائد دراجة نارية بسرقة كيس فاكهة من طفل بأحد الشوارع بالقاهرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه، عامل دليفري، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبسؤاله أقر بنشر مقطع الفيديو المشار إليه خلال شهر مارس الماضي، وأعاد نشره مؤخراً "كنوع من أنواع السخرية" مشيرا إلى اتفاقه مع الطفل الظاهر بالفيديو على منحه مبلغ مالى نظير تصويره.