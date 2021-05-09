هددوا قائدها بالقتل.. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة سيارة ميكروباص بالإكراه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، 4 أشخاص متهمين بالسطو وسرقة سيارة ميكروباص بالإكراه في الشرقية.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية، من "سائق بإحدى شركات المواد البلاستيكية بمدينة العاشر من رمضان" أنه حال استقلاله السيارة عهدته "ميني باص" بأحد الطرق بدائرة المركز، فوجئ بقيام 4 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باعتراض طريقه وإيقافه وتهديده بأسلحة بيضاء وسرقة السيارة ولاذوا بالهرب.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم، وبمواجهتهم أقروا باستخدامهم السيارة الملاكي في ارتكاب الواقعة والتي قاموا بسرقتها كرهاً عن قائدها بدائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، واصطحابه داخلها وإنزاله بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية كما أرشدوا عن (الهاتف المستولى عليه - السيارة المستخدمة في الواقعة وبداخلها 2 سلاح أبيض "سنجة").

وتابع أنهم تصرفوا في السيارة المستولى عليها "الميني باص" بالبيع لكلٍ من شخصين لهما معلومات جنائية، أمكن ضبطهما.

بمواجهة المتهمين أقرا ببيع السيارة المستولى عليها لأحد الأشخاص (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف وأضاف بقيامه بتقطيع السيارة المينى باص إلى أجزاء، أرشد عنها والأدوات المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.