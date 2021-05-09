ضبط شخص جمع 2,5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، عن طريق شقيقه في الخارج، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية"، وشقيقه يعمل بإحدى الدول العربية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" من خلال الثاني وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بسوهاج أو مع العائدين من الخارج، والذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,500,000 اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري).