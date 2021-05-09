شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء مسئولين للتحقيق في واقعة «بيارة صرف صفانية» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، استدعاء مسؤلين من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، للتحقيق معهم في واقعة مصرع 6 أشخاص، وإصابة 8 آخرين، متأثرين باختناق، داخل غرفة طرد محطة صرف صحي القرية، أثناء القيام بأعمال فنية بها، قبل تسليمها.

كما تضمن القرار استمرار سماع أقوال المصابين وشهود العيان في الحادث، عقب تماثلهم للشفاء.

كان اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، قد تلقي بلاغا من أهالي القرية بالحادث، انتقل على رأس قوة، ترافقه فرق الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، واشرف على استخراج 6 جثامين ضحايا، ونقلهم لمشرحة مستشفي مغاغة العام، ونقل 8 مصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج.