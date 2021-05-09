شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال الكتاتيب» يدعمون مرضى «أورام الأقصر» بتلاوة القرآن والمدائح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضى أطفال مكتب «الرحمة» لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الأقصر، الساعات الأولى في يوم 27 رمضان مع الأطفال المرضى بمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد لدعمهم والشد من أزرهم للتغلب على هذا المرض.

جاءت الزيارة مليئة بالروحانيات الإيمانية، ونجحت في رفع معنويات الأطفال المرضي الذين تفاعلوا مع الأطفال من حفظة القرآن الكريم ورددوا معهم بعض الآيات والأدعية، وتفقد الأطفال مع شيخ ومسؤول مكتب تحفيظ القرآن الكريم، أقسام المستشفى المختلفة واستمعوا لشرح مفصل عن إنشاء المستشفي وأقسامها وطريقة استقبال المرضى وعلاجهم بالمجان.

وقال الشيخ عبداللطيف محمد، محفظ ومسؤول مكتب الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم في الآقصر، إن الكتاب يعتبر من أشهر الكتاتيب في الأقصر، نظرًا لتميزه بارتداء الأطفال زيًا خاصًا موحدًا، مشيرًا إلى أن الأطفال كانوا سعداء للغاية بزيارة المستشفي ومشاركة إخوانهم من الأطفال المرضي لحظات رائعة في هذه الأيام والساعات المباركة في ليلة القدر.

وأضاف أن الأطفال قرأوا آيات من القرآن الكريم بصوت موحد وبعض الأدعية بنية أن يمن الله على أطفال مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالشفاء، واختتموا الزيارة بالمدائح والابتهالات.

من جانبه، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة «شفاء الأورمان»، إن زيارة أطفال الكتاتيب من الزيارات الرائعة التي تبث الأمل في نفوس الأطفال المرضى بالمستشفى، موجهًا الشكر للقائمين على مكتب الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم على الزيارة وعلى مجهودهم واهتمامهم بتحفيظ الأطفال للقرآن الكريم.

مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان

مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان

مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان

مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان