شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار بالمنيا والأجهزة التنفيذية تستعد لأي طارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة المنيا، اتخاذ استعدادات كاملة لمواجهة أي طارئ يتعلق بحالة الطقس، واستنفرت قطاعات الإسعاف والمرور والدفاع المدني طاقاتها، تحسبا لأي طارئ، وتشهد محافظة المنيا، اليوم الأحد، تأثرها بالموجة الحارة على مصر.

و شددت إدارة مرور المنيا من تواجدها بالمحاور المرورية، على الطرق السريعة بين مدن وقري المحافظة، وبالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي،بسبب اجواء الطقس الشديد الحرارة.

كما شددت مديرية أمن المنيا من التعليمات لقطاعي الجنوب والشمال بتخصيص فرق متنقلة من قطاع المرور، مع تجهيز فرق من الدفاع المدني تحسبا لأية طوارئ بسبب الطقس الحار، بحيث تتمكن من الوصول لمكان الحدث سريعا.

طقس شديد الحرارة في المنصورة