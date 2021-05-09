شكرا لقرائتكم خبر عن نادي أدب بيلا ينظم مهرجان شعري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد بيت ثقافة بيلا مهرجان شعري لشعراء نادى أدب بيلا، حيث القى الشاعرعبدالله على موسى قصيدة نذوة عجوز، والشاعر أيمن بكر قصيده جذر ومد، والشاعر محمد على سعودى، قصيدة سبحان مالك الملك، والشاعر جلال محمد، قصيده حبك أنت فرض، والشاعر محمود عمارة، قصيدة الأصحاب، والشاعر بلال هشهش، قصيدة يامن سؤل، والشاعر أحمد الصيرفي، قصيدة اطلق بخور.

كما تحدث القاص على البقري عن النهضه الأدبية التي يشهدها نادي الأدب بقصر ثقافة بيلا، وأشاد بالمهرجان الشعري الذي نظمه قصر ثقافة بيلا ووصفه بأنه يرعي الشعراء والأدباء الموهوبين.

حضر المهرجان العشرات من شعراء بيلا والمراكز المجاوره وبعض التنفيذيين والشعبيين، وفي نهاية المهرجان تم إلتقاط بعض الصور التذكاريه للحضور.

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نادي أدب بيلا ينظم مهرجان شعري

نادي أدب بيلا ينظم مهرجان شعري