شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر»: تنظيم حملات للتوعية والوقاية من فيروس كورونا بمراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الصحة بالأقصر، ممثلة في إدارة التثقيف الصحي، بالتنسيق مع عدد من الإدارات والدواوين والجهات المختلفة ذات العلاقة بتقديم الخدمات الصحية بعقد عدد من اللقاءات للتوعية بخطورة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة للوقاية والحد من انتشار كورونا

وأكدت الدكتورة سها محفوظ، المسؤول عن الحملة، أنه تم عمل توعية بالأمراض المزمنة وسرطان الثدي وتنظيم الأسرة وطرق الوقاية من فيروس كورونا بعدد من مناطق محافظة الأقصر، وذلك بناءً على توجيهات كل من دكتور طاهر أيوب، وكيل وزاره الصحة بالأقصر، ودكتورة إلهام محمد، وكيل المديرية، موضحة أنه تم التنسيق بين إدارة التثقيف الصحي خلال الأيام السابقة مع عدد من الإدارات والدواوين والجهات المختلفة ذات العلاقة بتقديم الخدمات الصحية للحماية والوقاية والتوعية من فيروس كورونا

وتمت حملات التوعية في مصنع السكر بأرمنت، قاعة الشبان المسلمين بأرمنت، رعاية الأطفال بأرمنت، المسجد العتيق بأرمنت، عيادات تنظيم الأسرة، توعية الأطفال بفيروس كورونا بجمعية الحفاظ على القرآن الكريم، ندوة من القوافل العلاجية، ديوان عائلة إبراهيم بحاجز الاقالته، مدينة القرنةً، ديوان البشارى بالحبيل، قاعة مجلس مدينة البياضية

