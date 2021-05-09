شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الدقهلية»: تركيب 5600 قطعة موفرة بمساجد وكنائس المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، تركيب نحو 5600 قطعة موفرة لمياه الشرب بالمساجد الأهلية، والكنائس بالمحافظة، وذلك في إطار برتوكول التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، ووزارة التنمية المحلية؛ لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة (المساجد الاهلية – الكنائس) بجميع محافظات الجمهورية.

وقال «نصر» في تصريحات صحفية، الأحد، إن الشركة قامت بتركيب تلك القطع بمختلف مناطق المحافظة منذ نهاية عام 2020، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها المحافظة، ومديرية الأوقاف بالدقهلية، والكنائس، كما تقوم الشركة أيضًا بعمل الصيانة اللازمة لها، للحفاظ عليها من التلف والسرقة، ومن المقرر أن تنتهي من تركيب القطع بجميع المساجد الاهلية، والكنائس داخل المحافظة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، والتي من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه، وعملاً بوثيقة ترشيد استهلاك المياه تحت رعاية مجلس الوزراء، والتى تم توقيعها من كافة الوزارات لتبنى قضية ترشيد المياه باستخدام القطع الموفرة، ونشر الوعي المائى.