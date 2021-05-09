شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 377 مخالفة كمامة وضبط 192 شيشة وغلق 34 مقهى لمخالفة مواعيد الغلق بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة شملت المرور على مدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومدى التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وتنفيذ حملات متابعة القرارات الصادرة من الدولة في هذا الشأن لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

وقال محافظ القليوبية في بيان صحفي، الأحد، إنه تم تحرير 377 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مدن وأحياء المحافظة، من خلال المرور على كل المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تم ضبط 192 شيشة وغلق 34 مقهى وتحرير 34 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.

وأضاف البيان، أن الحملات أسفرت على مدار الثلاثة أيام الماضية عن ضبط 724 شيشة وتحرير 750 محضر عدم ارتداء كمامة وتحرير 160 محضر مخالفة لقرارات الغلق، وغلق 87 مقهى اعتبارا من يوم الخميس الماضي، وفي هذا السياق يصبح إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمرة في كافة مجالس المدن والأحياء، اعتبارا من الخميس ٢٢ أبريل وحتي أمس السبت عن ضبط 5597 شيشة وتحرير 3453 محضر عدم ارتداء كمامة و302 محضر مخالفه قرارات الغلق وغلق 433 مقهى مخالفة.

وشدد محافظ القليوبية على التنسيق المستمر بين كل الجهات المعنية، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، والقضاء على أي تجمعات من المواطنين.

جاءت الجولة بحضور المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، واللواء طلعت منصور، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة.