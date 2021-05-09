شكرا لقرائتكم خبر عن «المحرصاوي» يتابع آخر أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ اليوم الأحد، اجتماعًا للوقوف على ما تم من أعمال الصيانة والتجديد بالمدن الجامعية.

وخلال الاجتماع شدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات؛ من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات خلال المرحلة المقبلة.

ووقف رئيس الجامعة على أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيس، إضافة إلى خط الصرف الصحي داخل المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وناقش رئيس الجامعة آخر المستجدات في مبنى المسجد الجديد والذي يقام بالجهود الذاتية.

حضر اللقاء الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد بحر، نائب مدير المركز الهندسي بجامعة الأزهر، ومجدي عبدالعزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر.