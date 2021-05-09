شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه المنوفية يتابع ميدانيًا أعمال الصرف الصحي بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ويرافقه المهندس محمد أبوزيد رئيس فرع الشركة بقويسنا، الأحد، زيارة ميدانية لمنطقة الشيخ رمضان التابعة لمركز قويسنا، لبحث آلية العمل في تصميم وتنفيذ خدمة الصرف الصحى للمنطقة.

وتابع أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بشوارع العزبة الغربية بشبين الكوم لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بتلك المناطق.

يأتى ذلك في إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ، على الاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.