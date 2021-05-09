شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: غلق 12 محلا و5 ورش وتشميع 2 مقهى لعدم الإلتزام بإجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بحملة تابع خلالها مدى الالتزام بتطبيق قرارات الدولة والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تابع التزام المحال التجارية والورش والكافيهات والمطاعم والمقاهي بتطبيق الاجراءات الاحترازية

وشملت الحملة تفقد مركزي طنطا وكفر الزيات، حيث تفقد المحافظ طريق طنطا -إسكندرية الزراعي، كما تفقد الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة كفر الزيات، كورنيش كفر الزيات والذي تم إخلاؤه تمامًا من التجمعات، كما وجه رئيس المدينة برفع كل الإشغالات المتواجدة بالمدينة.

وبمدينة طنطا، امتدت الجولة لتشمل شوارع (البحر، سعيد، سعد الدين، النحاس ،طه الحكيم ،البورصة، الخان، الجلاء، حسان وحسن رضوان)، حيث أشاد محافظ الغربية بالتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة دون تجاوز، مؤكدًا على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية تجاه أنفسهم ومن حولهم خاصةً في ظل الانتشار السريع للفيروس في موجته الثالثة، داعيًا المولى عز وجل أن يحمينا شر الأوبئة وأن تنتهي هذه المحنة قريبًا.

وأسفرت الجولات عن غلق 12 محلا، و5 ورش، وغلق وتشميع 2 مقهى، وذلك لعدم التزامهم بمواعيد الغلق المقررة، عدم تطبيق التباعد وعدم الالتزام بنسب الإشغال المحددة.

يُذْكَر أن محافظ الغربية وجه كلاً من نائبه الدكتور أحمد عطا، السكرتير العام، واللواء حسين الجندي، السكرتير المساعد، والأستاذة نجوى العشيري، واللواء ممدوح هجرس، بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في مراكز المحافظة الثمانية، كما وجه رؤساء المدن والمراكز والأحياء بتكثيف حملاتهم اليومية للاطمئنان على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.