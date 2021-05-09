شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية أشرف السعد ينتظرون عودته بلافتات ودهان منزله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت قرية «ميت غريطة»، التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية لاستقبال رجل الأعمال أشرف السعد، حيث قامت أسرته بإعادة دهان المنزل الذي ظل مغلقا لأكثر من 26 عاما .

وقام عدد كبير من الشباب بتعليق لافتات الترحيب أمام منزله وعلى جدرانه بينما يقوم العمال بتجهيز المضيفة ودهان المنزل وتجديد شقته والمنزل بالكامل لاستقباله واستقبال ضيوفه، اليوم الأحد، مؤكدين أنه تم اخلاء سبيله من سراى النيابة في الإسكندرية مساء السبت وقضى ليلته بمنزله في القاهرة ووعد الحضور اليوم الأحد لقريته لقضاء أجازة العيد معهم واستقبال أقاربه ومحبيه .

وقال شباب القرية والذين وصفوا «أشرف السعد«بالأسطورة، أن حضوره لمنزله بمسقط رأسه وبلده الأصلى ميت غريطة بمحافظة الدقهلية أسعد جميع أهالى القرية والذين يذكرونه بالخير فقد كان بارا بأسرته وأهالى قريته على حد تعبيرهم، مؤكدين أن «السعد» هو الأب الروحى لرجال الأعمال الحاليين في مصر .

وقال أحمد عطية، أحد أقارب السعد، «كلنا فرحانين بعودته، لأنه اتحرم من بلده فترة طويلة رغم توفيق أوضاع ومن ساعة لما عرفنا بعودته واحنا مش بننام إلا لما نجهز له بيته علشان يستقبله بشكل لائق، ونثق في القضاء المصري، انه هينصفه ويرجع له حقه وان شاء الله وجوده في مصر يكون خير على البلد كلها» .

وأضاف «الحاج أشرف بكى في التليفون لما بدأ يجهز للرجوع لمصر وقال كل حبايبى ماتوا وأنا مسافر ومش عارف هأعيش ازاى في مصر بعد غيابهم لأن أمه وأبوه وبعد أقاربه المقربين منه ماتوا أثناء فترة غربته» .

وقال يحي سعد عبدالله، السائق الخاص ب «أشرف السعد«:» أنا كنت بأسوق له هنا في مصر وأنا اللى علمته السواقه ولما خرج من مصر أخذني معه لفرنسا، وطلب منى أعيش معاه بره لكنى قلت له مش هأقدر أبعد عن العيال ودلوقتى أنا فرحان جدا بعودته أخيرا لبلده لأنه بيعشق ترابها «

وأكد احد الأهالي أن «السعد» سنة 1988 أنشأ محطة صرف صحي في قريته علاوة على تشغيل أكثر من 500 خريج في مشاريعه الاستثمارية وينتظروا عودته ليساعد في تنمية مصر مثلما كان يفعل من قبل، فقد أنشا مزرعة على ألف فدان تنتج 45 مليون بيضة في السنة، وكل عنبر كان به 35 ألف دجاجة، بالاضافة للمشاريع المنتجة الكثيرة في عدد من المحافظات مثل مصنع أعلاف وتسمين مواشي على مساحة 40 فدان، بمحافظة الغربية وكان يساهم في تنمية الدولة.