شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار استعدادًا لعيد الفطر بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، برفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز ومدن وقرى المحافظة استعدادًا لعيد الفطر المبارك وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتفعيل دور غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين خلال أيام العيد والتعامل الفوري معها حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وفي هذا الإطار، وفي مجال الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية، أكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بصفة دورية على مدار 24 ساعة لتطهير المحلات من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، فضلا عن المرور والمتابعة المكثفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة على محلات اللحوم والأسماك والجزارة لحماية المواطنين من أية أضرار وكذا متابعة فروع شركات الجملة بنطاق المحافظة للتأكد من وجود أرصدة السلع التموينية المخصصة للبطاقات للصرف منها للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي.

وفي مجال المخابز، أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه يوجد 1588 مخبز بلدي يعملان على الوجه المعتاد وبصفة دورية وتم التنبيه على أصحاب المخابز بالعمل بنظام التناوب خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى وجود أرصدة من الدقيق بالمخابز ووجود قمح استراتيجي بالمطاحن، مؤكدًا على أنه يتم المرور بصفة دورية على المخابز بكل أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته وأن المخابز تقوم بالإنتاج والتوزيع خلال إجازة العيد اعتبارًا من الساعة 5 صباحًا وحتى 5 مساءً.

وفيما يخص السلع التموينية، أشار «الجمال» إلى أنه يوجد 1504 تاجر تمويني و289 مشروع جمعيتي بنطاق المحافظة، فضلا عن قيام فروع شركات الجملة بتوزيع السلع التموينية على جميع التجار التموينيين ومشروع جمعيتي، حيث يوجد أرصدة استراتيجية من السلع التموينية بمخازن فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بخلاف ما يرد لشركة الجملة من سلع بصفة مستمرة ويومية، مضيفاً بأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كل السلع التموينية التي يزيد الطلب عليها خلال أيام العيد ومنع أية اختناقات في أي سلعة مهما كان نوعها وبما يكفى حاجة المستهلكين، بالإضافة إلى المتابعة اليومية مع الشركات العامة للسلع الغذائية بكافة أنواعها والخضر والفاكهة بمحلات السوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافرها والالتزام بالبيع بالأسعار السائدة في السوق ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات للقرارات الوزارية.

وفيما يتعلق بمجال البوتاجاز، تم التنسيق مع شركة الغازات البترولية والجهات المعنية في الدفع بأي كميات من أسطوانات البوتاجاز بأي منطقة بدائرة المحافظة يمكن أن كون المعروض بها أقل من احتياجات المواطنين وبالسعر الرسمي، كما تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو لتوفير أكبر عدد من السيارات المحملة بأسطوانات لتوجيهها إلى أي مكان يشتد الطلب فيه على هذه السلعة الحيوية لتلافي أية معوقات في عملية التوزيع.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى تفعيل غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين خلال أيام أجازة العيد.