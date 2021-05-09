شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء ارتفاع فواتير الصيف.. اعرف ازاى تقرأ فاتورة الكهرباء للتأكد من صحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه يجب أن يكون لدى المواطنين وعى بكيفية قراءة فاتورة الكهرباء الشهرية للتاكد من صحتها قبل السداد.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن قراءة فاتورة الكهرباء بشكل جيد يجعل المواطن مطمئن من قيمة الفاتورة و إزالة كل أوجه الشكوك الخاصة بوجود خطأ بها.

وفيما يلى كيفية القراءة السليمة لفاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية و ما هى الخانات الموجودة بها.

1- خانة رسوم النظافة:

طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله بمبلغ يتراوح ما بين 3 جنيهات و حتى 10 جنيهات حسب الشريحة المستهلكة.

2-خانة حاليا:

وهى الخانة التى تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند اصدار الفاتورة.

3-خانة سابقة:

وهى الخانة التى تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

4-خانة الاستهلاك:

وهى الخانة التى توضح عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

5-خانة قيمة الاستهلاك:

وهى الخانة التى توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

6-خانة رسوم:

يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة و عادة ما تكون ما بين 2 إلى 10 قروش.

7-خانة تسويات و رسوم:

هى الخانة التى توضح قيمة المبالغ المالية التى تم تسويتها بين المستهلك و شركة الكهرباء.

8-خانة الإجمالى:

و تشمل المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده بعد اضافة الرسوم و التسويات و الاقساط.

9-خانة رقم اللوحة:

و أوضح رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة و القيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

10-خانة تاريخ الإصدار:

و هي توضح تاريخ اصدار الفاتورة و عن اى شهر صدرت.

11خانة منطقة:

و تحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

12-خانة إدارة:

تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

13-خانة رصيد أقساط:

وهى الخانة التى يتم إضافة المبالغ المالية التى يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

14-خانة المطلوب سداده:

وهى القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد اضافة الاقساط و الرسوم و التسويات.