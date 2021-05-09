شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم قوافل طبية مجمعة فى منطقة كفر العلو بحلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان قوافل طبية مجمعة في منطقة كفر العلو بحلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة، وتأتي هذه الأنشطة في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان، أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا المجتمعية بالمجتمع المحيط، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة والأكثر أهمية لهذه المجتمعات ما من شأنه أن يسهم تدريجيا فى دفع شبابها وقاطنيها للمشاركة الفعالة لانجاح خطة الجامعة في تطوير كفر العلو، وأكد رئيس الجامعة، على حرص الجامعة الدائم فى المشاركة في أعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية تحقيقًا لرؤيه مصر 2030، وانطلاقًا من توجهات وخطة جامعة حلوان الاستراتيجية 2025 لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة، وبخاصة الأكثر احتياجا.

وأشار الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة، إلى أن خطة الجامعة الإستراتيجية تهدف إلى تحويل خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 إلى واقع ملموس له أثر حقيقى على أرض الواقع يعيشه مواطنو حى حلوان، مضيفا أن الجامعة تتحرك بخطط منظمة نحو تحقيق ذلك وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات المشاركة والداعمة من أجل تطوير مثمر يعود بالنفع على مواطنى منطقة حلوان.

جدير بالذكر، أن هذه الأنشطة تمت في إطار خطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشارت الدكتورة سناء حجازى مدير المركز إن هذه القوافل المجمعة جاءت في إطار نتائج الدراسة الميدانية لاحتياجات المواطنين، وجاءت مشاركة كليات الجامعة للتعاون مع المركز لتلبية هذه الاحتياجات لتحقيق أهداف تنموية شاملة في إطار توجهات الدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

شارك في القوافل الطبية كل من، كلية الطب تحت رعاية عميد الكلية الدكتور وليد السروجى وكلية التمريض تحت رعاية الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، وكلية الآداب تحت رعاية الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وذلك في إطار خطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وتنفيذ وإشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز.

ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد لجائحة كورونا وجهت كلية الطب برنامج تثقيفى حول أبعاد الموضوع من خلال أساليب الوقاية من المرض، وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، وأيضا القاء الضوء على اللقاحات المتوفرة وأساليب التسجيل للحصول على اللقاح فضلاً عن تصحيح الأفكار المغلوطة عن اللقاح وتشجيع المواطنين على الالتزام بالكمامة والتباعد والتغذية السليمة وشارك في الندوة الدكتورة سمر محمود والدكتورة ولاء زين العابدين.

من ناحية أخري، قامت كلية التمريض بعقد ندوات تثقيفية في إطار احتياجات المواطنين في كفر العلو أيضاً وقدمت ندوات تثقيفية حول العناية بمرضى الكلى والكبد وأيضا أمراض القلب والسكر والضغط وأساليب التغذية السليمة والوقاية من جلطات القلب وأيضا الإسعافات الأولية والحماية من اخطار الحروق وطرق العناية بمرضى الربو وكيفية التعامل مع التسمم الغذائي والوقاية من فيروس كورونا.

كما عقد في إطار قوافل التنمية الصحية والاجتماعية ندوة عن موضوع ختان الإناث فمن الناحية الاجتماعية تم التوعية تحت إشراف ا.د رشا صالح وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم توضيح أبعاد الموضوع من الجانب الاجتماعي والمشكلات النفسية والاجتماعية المترتبة على ذلك، ومن الجانب الصحي تم التثقيف من خلال مشاركة كلية التمريض، وجاءت المعلومات موجهة بأسلوب تكامل التخصصات العلمية لرفع مستوى الوعي الصحي والاجتماعي.

عقدت الندوات للكليات المشاركة على مدار أسبوعين نظرا لاحتياجات المواطنين بمنطقة كفر العلو للتثقيف والتوعية.

في سياق متصل، شارك الدكتور محمد صديق وكيل كلية العلوم والدكتورة أمنية يحى وكيل كلية الفنون الجميلة بتنظيم قافلة اجتماعية بالتعاون مع قطاع البيئة ومركز رصد وتم توزيع كراتين تغذيه وملابس اطفال للعيد في منطقة كفر العلو.