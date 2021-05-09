شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: توفير محتوى متعدد المصادر فى مواد الثانوية لتدريب الطلاب على الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير أكثر من مصدر تعليمى تفاعل لطلاب الثانوية العامة فى مواد الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصرى للتدريب على الامتحانات فى نظام التقييم الجديد.

وكشفت الوزارة تفاصيل الامتحانات لطلاب الثانوية العامة، موضحة أنه سوف يتاح للطالب الدخول لجان الامتحانات بالكتاب المدرسى والمصادر الرقمية، مع عدم وضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يتساوى جميع الطلاب مقارنة بالأعوام الماضية، موضحا أن الطلاب الذين لا يملكون أجهزت التابلت مثل المنازل والباقين للإعادة من العام الماضى يمكنهم اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلى أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليه بأى شكل.

وأوضحت الوزارة، أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد العيد بأيام خاصة ما يتعلق بطريقة أداء الطالب للامتحانات والفئات التى تؤدى الامتحانات بشكل إلكترونى وأيضا كيفية تأمين الطلاب صحيا ووقائيا داخل لجان الامتحانات بسبب فيروس كورونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا, موضحة أن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة ، تستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء ، في كانوا في مدارس خاصة او حكومية.