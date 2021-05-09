شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: دخول المنطقة الأوتوماتيكية بين برج إشارات سيدى جابر وكفر الدوار الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل دخول المنطقة الأوتوماتيكية بين برج إشارات سيدى جابر وبرج كفر الدوار فى الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا اعلى معدل أمان فى العالم)، وبدخول تلك المنطقة فى الخدمة أعلن الوزير دخول 160 كم الخدمة من إجمالى 208 كم، حيث إنه تم دخول المرحلة الأولى لبرج سيدى جابر فى 29 ديسمبر 2020، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد .

وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسى و15 برج ثانوى و80 مزلقان) وتم حتى الآن دخول عدد 12 برج رئيسى الخدمة وهم (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاى البارود –دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدى جابر) و12 برج ثانوى و67 مزلقان، لافتا إلى أن برج سيدى جابر يتحكم فى عدد 69 سيمافور ضوئى وعدد 38 موتور تحويله و7 مزلقانات .

وأضاف وزير النقل، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الكهربى القديم) بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالى أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه، لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية. ومن المقرر نهو المشروع فى نهاية ديسمبر 2021