شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية المصابة بالسرطان تلتقط صورا تذكارية مع أسرتها أمام أبو الهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أسرة السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، والتى أصيبت بالسرطان، على التقاط العديد من الصور التذكارية بصحبة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أمام أبو الهول.

كما ارتدى داستن نجل السيدة الأمريكية، تيشرت كتب عليه: "اللى ما بينا حب وقوة واحترام مع أمى".

زارت السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، والتى أصيبت بالسرطان بصحبة أسرتها، الأهرامات ضمن برنامج سياحى متكامل تنظمه لها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يليق بحلم هذه السيدة التى تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وكان فى استقبالها، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حازم هلال ونريمان خالد.

وحيت السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، الحضور فور وصولها، مرددة :" i love Egypt ".

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بالتواصل مع "داستن فيتالى" ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتى أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها فى زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافى فى طهى وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون فى انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحى متكامل يليق بحلم هذه السيدة التى تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر لابن هذه السيدة على إخلاصه لوالدته وعمله على تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهم على مدار رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها فى جميع الأماكن السياحية التى تتمنى أن تراها.