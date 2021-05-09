شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لن يتم وضع أسئلة من مقررات الترم الأول بامتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم وضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية فى امتحانات نهاية العام الدراسى المقرر لها أن تنطلق بداية يونيو المقبل، موضحة أن الأسئلة ستكون من مقررات شهور مارس وأبريل ومايو.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط إنهاء العام الدرسى الجارى، موضحة أنها تعقد امتحانات جميع المواد التى لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية، ويؤخذ فى الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريرى لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثانى الثانوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادى بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من المحافظ، على يتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب بصفوف النقل وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.