شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، عقب زيارة لمصر، بحث خلالها سبل التعاون المشترك بين البلدين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الرئيس "تشيسيكيدي" أكد خلال الزيارة حرصه خلال المرحلة الراهنة على تكثيف التنسيق بشأن قضية سد النهضة لمساعدة كافة الأطراف لتحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، مشيداً في هذا الصدد بالجهد الكبير الذي تبذله مصر سعياً للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.