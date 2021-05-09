شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الصينية تنشر صور جديدة للصاروخ.. وتؤكد احتراق معظمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" صورا لحطام الصاروخ الصينى "لونغ مارش"، مؤكدة أنه عاود الدخول إلى الغلاف الجوى مع احتراق معظمه.

وقالت الوكالة في بيان منذ قليل:"دخل حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الصيني الحامل "لونغ مارش-5بي واي2" إلى الغلاف الجوى مجددا فى الساعة 10:24 صباح اليوم الأحد (بتوقيت بكين)، وفق ما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية.

وأكدت احتراق معظم الصاروخ، قائلة: "واحترقت الغالبية العظمى من الحطام أثناء إعادة الدخول، وسقطت بقية الحطام في منطقة بحرية مركزها عند التقاء خط عرض 2.65 درجة شمالا وخط طول 72.47 درجة شرقا".

وأضافت: وانطلق الصاروخ "لونغ مارش-5بي واي2" حاملا وحدة تيانخه، وهى الوحدة الأولى والأساسية لبناء محطة الفضاء الصينية، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين يوم 29 أبريل الماضي.



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حطام صاروخ الصين