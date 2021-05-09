شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة اليوم.. وفرص أمطار رعدية بالصعيد والعظمى بالقاهرة 39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، فيما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والتربة على غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.