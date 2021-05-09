بدأت الجولة بعرض تقديمي عن الورشة التي تبلغ مساحتها حوالى 18 فدان ( يعادل 75600 متر مربع) بما فيها الأحواش الخارجية ويبلغ عدد العمالة الحالية حوالى 530 مهندس وفنى وعامل وادارى موزعين وحيث تقوم الورش بإجراء العمرة العمومية لجميع طرازات عربات البضاعه وإجراء جميع التعديلات لجميع طرازات عربات البضاعه وإجراء التجديدات الشامله لعربات ( الحديد – الطفلة – الفحم بنوعيه ) وكذلك إصلاح العوارض الجسيمة للعربات ثم تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة (البواجي- مخارط العجل- قسم رمان البلي- الصاج.- مخارط الدقي- اللحام) وشاهد مراحل اصلاح وعمرات عربات البضائع.

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتفقد ورش جبل الزيتون بالإسكندرية (المتخصصة في إصلاح وعمرات عربات البضائع بالسكك الحديدية) امس ورافقه خلال الجولة رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد.

شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير يتفقد ورش جبل الزيتون لإصلاح وعمرات عربات قطارات البضائع في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية