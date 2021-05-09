شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تطرح «كعك العيد» على البطاقات ضمن فارق نقاط الخبز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح منتجات كعك العيد ضمن سلع فارق نقاط الخبز، وهى السلع التى تُصرف للمواطنين مجانًا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى، بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين.

وتواصل الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات «القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين»، إنتاج كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة، وتوفيرها لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين.

وتُطرح علبة كعك مشكل عادى 2 كيلو بـ150 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل عادى 3 كيلو بـ225 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل عادى 4 كيلو بـ300 جنيه، وعلبة كعك مشكل عادى 5 كيلو بـ375 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل شفاف عادى «معبأ فى علبة باغة شفاف» بوزن 1.5 كيلو بـ135 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل شفاف عادى بوزن 2 كيلو بـ165 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل شفاف عادى 3 كيلو بـ24 جنيهًا، كما يتم طرح علبة كعك مشكل مكسرات بوزن 1.5 كيلوجرام بـ165 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل شفاف مكسرات «معبأ فى علبة باغة شفاف» بوزن 2 كيلوجرام بـ220 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل شفاف مكسرات بوزن 3 كيلو بـ325 جنيهًا، وكيلو البسكويت نشادر بسعر 60 جنيهًا، وطرح كيلو الكعك السادة 65 جنيهًا، وطرح الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو، والكعك بالمكسرات 100 جنيه للكيلو، وكذلك طرح كيلو بيتى فور عادى 70 جنيهًا، وبيتى فور لوكس 100 جنيه، بجانب طرح غريبة سادة 90 جنيهًا للكيلو، وغريبة باللوز 100 جنيه، وبيتى فور عادى 70 جنيهًا، وبيتى فور سابليه 95 جنيهًا للكيلو، وبيتى فور لوكس 100 جنيه.

من جانبه، أكد اللواء على أشرف عبدالمجيد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات «القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين»، أن الشركة توفر ما يقرب من 30 طنًا من منتجات الكعك والبسكويت بجميع أنواعها فى المنافذ التابعة للشركة، والتى تصل إلى 15 منفذًا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يتم منح نسبة خصم 10% لطلبات الجملة.