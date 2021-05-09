شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يناقش «تكليف الصيادلة والعلاوة الدورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، عددًا من مشروعات القوانين، وتقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتناقش لجنة الصحة 36 طلب إحاطة حول أزمة تكليف خريجى كلية الصيادلة دفعتى 2018 - 2019 التى لم تشمل أعدادًا كبيرة من خريجى الدفعتين، إذ لم يتم تطبيق أى معايير محددة فى الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم، فيما تواصل لجنة القوى العاملة نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة «بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة».

وينظر المجلس تحديد موعد مناقشة لطلب المناقشة المقدم من العضو مجدى ملك، و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة منظومة تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، ويحدد موعدًا لطلب آخر مقدم من العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين بيئة العمل للأطباء وتحسين أوضاعهم المالية لتحفيزهم على العمل بمستشفيات وزارة الصحة لضمان نجاح المنظومة الصحية.

وتضمنت أعمال المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار