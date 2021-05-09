شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: صرف مساعدات «كرامة» اليوم.. و«تكافل» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتقديم مواعيد صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» لشهر مايو عن موعدها شهريًا، بمناسبة عيد الفطر، وسيبدأ صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى «كرامة» للمستفيدين من البرنامج بدءًا من اليوم، فى كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بواقع نحو مليون و260 ألف مستفيد، ويستمر الصرف حتى بعد غدٍ، فيما سيبدأ الصرف لمستفيدى برنامج «تكافل»، البالغ عددهم نحو 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة، اعتبارًا من غدٍ.

وشكلت الوزيرة غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد لمتابعة عملية الصرف، كما قررت أن يتم الصرف من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتقليل التزاحم؛ التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأوضحت «القباج» أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.