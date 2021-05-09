شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات غلق المحال والمراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة المدن الجديدة حملات مسائية موسعة بالتعاون مع الشرطة، لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، بغلق المحال والمطاعم والمقاهى والكافتيريات والمراكز التجارية من الـ٩ مساءً، واستمرار العمل بالقرار حتى 21 مايو الجارى، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، فى بيان أمس، إن الحملات مستمرة لحين اجتياز فترة ذروة الفيروس، كما أن المواطن عليه دور كبير فى المساهمة فى تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الظروف الاستثنائية. وأوضح محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة استهدفت المقاهى والكافيهات والمحال التجارية بجميع أحياء «دمياط الجديدة»، للتأكد من تطبيق مواعيد تشغيل وغلق المحال والمطاعم والمقاهى والكافتيريات وما يماثلها، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة وقت العمل، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أى مخالف. وكلف عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع شرطة التعمير، بتنفيذ حملات لمتابعة سريان مواعيد غلق المحال التجارية والمقاهى والمطاعم والمولات فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وواصلت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات، مساء أمس الأول، حملاتها، ففى الإسكندرية، قاد المحافظ اللواء محمد الشريف، حملات مفاجئة للتأكد من عملية الإغلاق التام لكافة المحال التجارية والمقاهى والكافتيريات والمطاعم، أسفرت عن غلق 52 منشأة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.