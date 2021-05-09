شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الحجر الصحى فى المطارات والموانئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت مكاتب الحجر الصحى فى المطارات والموانئ البحرية ومختلف المنافذ الحدوية بالبحر الأحمر، إخطارًا من وزارة الصحة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحى، لتنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية المقررة على الركاب ووسائل النقل والبضائع والأمتعة الشخصية القادمة من الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دون أى استثناءات. وتضمن الإخطار تطبيق الإجراءات الوقائية، وإعلان التأهب والاستجابة والاكتشاف المبكر للحالات، بإحكام الرقابة الصحية وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية المقررة ووفقًا لتعريف الحالة المشتبهة،

والتأكيد على التزام شركات الطيران أو التوكيلات الملاحية التى تقوم بتشغيل خطوط مع هذه الدول بتطهير وسائل النقل قبل القدوم والتخلص الآمن من نفايات هذه الرحلات تحت إشراف الحجر الصحى وإجراء تحليل الاختبار السريع، واتخاذ الإجراءات المقررة حيال الحالات الإيجابية. ووجهت وزارة الصحة بتطبيق إجراء تحليل الاختبار السريع ID NOW COVID - 19 test للقادمين من الهند والبرازيل وأمريكا اللاتينية إلى جانب الضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها بحظر دخول جميع القادمين من المصريين أو الأجانب، برًا وبحرًا وجوًا دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن «كورونا» بنتيجة «سلبى» قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة، وبعد 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضى المصرية، ويستثنى من ذلك الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 6 سنوات، فى ضوء الحفاظ على الأمن الصحى المصرى.