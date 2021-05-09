شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إجراء فحص الحمض النووى السريع لجميع الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا، بالحجر الصحى بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته «زايد»، مساء أمس الأول، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، وعدد من قيادات الوزارة بالحجر الصحى والطب الوقائى، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للفيروس، التى يتم تطبيقها بجميع منافذ دخول البلاد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزيرة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحى بجميع منافذ دخول البلاد «البرية- البحرية- الجوية»، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووى السريع ID NOW، لجميع الوافدين للبلاد سواء المصريين أو غيرهم من الدول التى ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة لفحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبى عليهم.

‏وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة أشارت إلى أن فحص الحمض النووى السريع هو إحدى التقنيات الحديثة التى تتميز بالسرعة والدقة فى الكشف عن الإصابات فى مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين، وهى عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة «pcr» تفيد الخلو من فيروس كورونا.

وتابع أن الوزيرة أكدت أن الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التى اتخذتها مصر بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى أن الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، ساهم بشكل كبير فى خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أى تحورات جديدة للفيروس.

وذكر أنها شددت على استمرار تطبيق كافة إجراءات الترصد الوبائى لفيروس كورونا بالحجر الصحى بجميع منافذ دخول البلاد، واستمرار إجراء كافة الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين من جميع دول العالم، مشيرًا إلى مناظرة 5 ملايين و411 ألفًا و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحى بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة.

فيما أعلنت وزارة الصحة خروج 811 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 175 ألفا و928 حالة حتى الآن.

وأوضح «مجاهد» أنه تم تسجيل 1125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 65 حالة جديدة، وأن إجمالى العدد الذى تم تسجيله 235 ألفا و140 شخصا من ضمنهم 175 ألفا و928 حالة تم شفاؤها، و13779 حالة وفاة.

وفى المحافظات، أعلن الدكتور مصطفى حفنى، مدير مستشفى القرنة المركزى بالأقصر، تعافى وخروج 4 حالات، بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل والمسحات الخاصة بهم وتعافيهم من المرض.

وفى البحر الأحمر، أوضح الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة، أنه تم توريد 30 مكثف أكسجين لتوزيعها على المستشفيات طبقا للاحتياج دعما من وزارة الصحة بقيمة 600 ألف جنيه، حيث يتم استخدامه بدلا من أسطوانات الأكسجين لخدمة مصابى الفيروس.

وفى المنيا، تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضى، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أول مركز متنقل للقاحات على مستوى الجمهورية، بميدان بالاس بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

وقال المحافظ إنه يجرى تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل الأعـــداد المــــراكز لـ16 مـــركزًا بنطاق المحافظة.