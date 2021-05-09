شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع «حياة كريمة» وإحياء القاهرة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس، لمتابعة مشروعات تتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإحياء منطقة القاهرة التاريخية وممشى أهل مصر.

وقال رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إن الحكومة تستعد للإطلاق الرسمى للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعد حصر احتياجات القرى المستهدفة، خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن فرق العمل بدأت النزول لمواقع مخطط تنفيذ المشروعات فى القرى المستهدفة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير القرى، ضمن مبادرة حياة كريمة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجهود وزارة الإسكان فى تنفيذ مشروعات فى 9 قطاعات تشمل: «سكن كريم، وتطوير خدمات الكهرباء، والطرق، والخدمات الزراعية والطب البيطرى، والصحة والإسعاف، والتضامن الاجتماعى، والمجمعات الخدمية، والشباب والرياضة».

وأوضح المتحدث الرسمى أن المشروعات المخطط لها ضمن هذه المبادرة، تتضمن تنفيذ مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية، والخدمات، التى يحتاجها المواطن، وإنشاء 162 مركز شباب جديدا، وتطوير مبانى 299 مركز شباب، وتنفيذ وتطوير 105 ملاعب، وتنفيذ 460 مشروعًا تشمل إنشاء كبارى للسيارات والمشاة، وإحلال وتجديد وتطوير وتوسعة كبارى، وتنفيذ 1388 طريقًا بإجمالى 5590 كم، وتنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية على مستوى 169 وحدة محلية، بحيث يتضمن المجمع وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد زراعى، وإنشاء وتطوير 29 مركزًا طبيًّا، وتطوير 114 وحدة صحية، وتطوير وتجهيز 52 نقطة إسعاف، وإنشاء 17 نقطة جديدة.

وقال «سعد» إن العرض أوضح أن عدد القرى الجارى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فيها فى هذه المرحلة من المبادرة، 248 قرية، بالإضافة إلى 62 قرية جار الانتهاء من إجراءات التعاقد والإسناد للمشروعات الخاصة بها، فضلا عن تصميم مشروعات الصرف الصحى فى 91 قرية.

وكشف «سعد»، عن مناقشة الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب فى 24 مركزا، فى 10 محافظات، هى: أسيوط، والأقصر، وأسوان، ودمياط، والغربية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، والقليوبية.

وأضاف أن الاجتماع أشار إلى المشروعات المخطط تطويرها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى 27 مركزا، تضم 728 قرية، و6181 تابعًا فى محافظات الجيزة والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، والبحيرة، والإسكندرية، وسوهاج، وقنا، والوادى الجديد، فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة، والطرق، والشباب والرياضة، والزراعة، والتنمية المحلية، والكهرباء والرى.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع لفت إلى أن عدد المشروعات التى تم اعتمادها 5902 مشروعًا فى القطاعات المختلفة، إلى جانب مشروعات لإنشاء أو رفع كفاءة وحدات «سكن كريم». ولفت المتحدث الرسمى إلى استعراض استراتيجية تطوير القاهرة التاريخية لتطوير المدينة القديمة، لتمد سكانها وزائريها بتجربة تاريخية متميزة، تعتمد على ثرائها التاريخى مع الحفاظ على خصائصها وتكاملها واستمراريتها التاريخية وشخصيتها البصرية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى للمرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر، فى القطاع الشمالى من كوبرى تحيا مصر حتى كوبرى الساحل، والقطاع الجنوبى من كوبرى قصر النيل حتى الميريديان.

وفى سياق متصل، عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس، لمراجعة محطات معالجة مياه الصرف الصحى، وإجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة، بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى الوزارتين والهيئة الهندسية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة مراجعة محطات معالجة مياه الصرف الصحى؛ للتأكد من الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة، وحصر المحطات وكمية المياه المعالجة.

فى سياق آخر، استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرًا من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، حول جهود اللجنة خلال شهر إبريل 2021.

وأوضح «المصرى» أن اللجنة قامت، خلال الشهر الماضى، بالرصد والاستجابة لـ 584 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، من خلال الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين، كما تم إصدار 92 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء 267 عملية جراحية.

فى سياق آخر، التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى الوزارتين والجهات المعنية، لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع، بهدف متابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة، وسبق الاتفاق على عقد أكثر من امتحان تجريبى، تم عقد أحدها فى إبريل الماضى، بينما سيتم عقد امتحانات تجريبية أخرى فى مايو ويونيو، وسيتم تقييم هذه التجارب بهدف الوصول إلى تلافى أى نسبة من الخطأ؛ كى يتم خروج الامتحانات هذا العام على أكمل وجه.

وخلال الاجتماع، استعرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات، الجهود المبذولة لعقد الامتحانات، ونتائج الامتحان التجريبى الذى تم عقده فى إبريل الماضى، وكذا التصوّرات التى تم إعدادها للامتحانين التجريبيين فى مايو ويونيو المقبلين؛ للوصول إلى اطمئنان كامل لأداء الطلاب الامتحانات.