شكرا لقرائتكم خبر عن 21 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اليوم الثالث من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بالاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، تم تحرير٢١ محضر مخالفة مواعيد الغلق و٦ محاضر عدم ارتداء كمامة وفض عزاء وتشميع مقهى بمدينة دسوق، حيث قامت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق يرافقها نواب رئيس المدينة والاشغالات والغلق الادارى مساء السبت بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الامنية.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن غلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساء وذلك خلال الفترة من 6 مايو حتى 21 مايو وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا«» المستجد وقامت الحملة بغلق المحلات المخالفه بمدينة دسوق وتحرير ٢١ محضر مخالفة مواعيد الغلق و٦ محاضر عدم ارتداء كمامة وفض تشميع مقهى واتخاذ إجراءات حاسما للمخالفين.