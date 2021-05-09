شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد مواصفات الامتحان التكميلى لطلاب النقل: 15 سؤالا لكل مادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الامتحان التكميلى لطلاب النقل والذى من المقرر أن يؤديه من لم يجتازوا امتحانات شهر أبريل بالمرحلة الثانوية لطلاب النقل، مشيرة إلى أن الامتحان يعقد فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل لطلا بالنقل بمرحلة التعليم الأساسى ومقررات شهر أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤالا اختياريا من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة.

وأوضحت أنه يتم وضع أسئلة الامتحانات من قبل المدارس والإدارات التعليمية على مستوى كل إدارة وتضع المدارس جدول الامتحانات وتعلنه ويتم إبلاغ الطلاب الذين سيؤدون اختبارات تكميلية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب فى صفوف النقل وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/ 2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب: وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.