كورونا في 24 ساعة.. 66 حالة وفاة و6 إرشادات هامة قبل وبعد تلقي اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان في بيان لها في الساعات الأولى من اليوم الأحد، خروج 435 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176363 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 66 حالة جديدة.

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