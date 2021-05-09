مصر تشهد حراكًا اقتصاديًّا مهمًّا.. برلماني: الأرقام تشير إلى زيادة الاستثمارات هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًّا مهمًا للغاية مع مطلع عام 2021 وحتى الآن، لافتًا إلى أن كل الأرقام والإحصائيات؛ سواء التي خرجت عن مؤسسات محلية أو مؤسسات اقتصادية عالمية، تؤكد أن تسارع في الاقتصاد المصري كما أنها تتوقع جميعًا أن تحقق مصر معدلات نمو أعلى على الرغم من جائحة كورونا والظروف التي يمر بها العالم.

وأضاف محسب أن كل المؤشرات تفضي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عام 2021؛ فالدولة قامت بعدد كبير من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة، من شأنها التسهيل على رجال الأعمال والأجانب وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن مصر تعد ثاني أكبر اقتصاديات الدول العربية بعد السعودية.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة سيكون لها أثر إيجابي للغاية في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين؛ خصوصًا أنها تشمل إصلاحات هيكلية في كثير من القطاعات؛ مثل الصناعة والتعليم والصحة والاستثمار، كما أنها ستشهد الاهتمام بالعنصر البشرى الذي لطالما كان عاملًا رئيسيًّا في أية تنمية ننشدها خلال الفترة المقبلة.

وتابع محسب بأن القيادة السياسية في مصر لديها رؤية واضحة في ما يتعلق بالاقتصاد وقدمت مردودًا إيجابيًّا للغاية؛ فمصر لديها احتياطي من النقد الأجنبي يزيد على 40 مليار دولار، كما أن هناك استقرارًا في ما يتعلق بسعر صرف العملة في الوقت نفسه تنخفض فيه معدلات البطالة والفقر بشكل ملحوظ، وكل هذه مؤشرات إيجابية للغاية تعبر عن مدى قوة واستقرار الاقتصاد المصري.

​