شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: الصاروخ الصيني سقط في المحيط الهندي الساعة 4:24 صباحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير المنضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، أكدت البيانات أن الصاروخ سقط في المحيط الهندى في تمام الساعة الرابعة و24 دقيقه صباحا بالتوقيت المحلى للقاهرة من يوم 9 مايو 2021. وهذه خريطة بموقع سقوط الصاروخ.

وكانت غرفة عمليات المعهد رصدت دخول الصاروخ الصينى الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر90% منه فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية. ومن المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على أرتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض.

وقال المعهد في بيان رسمى سابق إنه من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ الصينى على الأراضي المصرية المأهولة بالسكان.