شكرا لقرائتكم خبر عن فحص الحمض النووى للوافدين لمواجهة «تحورات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنًا مع ظهور تحورات جديدة لفيروس «كورونا» بعدد من دول العالم، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بالحجر الصحى بجميع منافذ دخول البلاد، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووى السريع ID NOW، لجميع الوافدين للبلاد سواء المصريين أو غيرهم من الدول التى ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة لفحصهم ظاهريًّا وتوقيع الكشف الطبى عليهم.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع، مساء أمس الأول، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، وعدد من قيادات الوزارة بالحجر الصحى والطب الوقائى، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للفيروس، أن فحص الحمض النووى السريع أبرز التقنيات الحديثة التى تتميز بالسرعة والدقة فى الكشف عن الإصابات فى مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط.

وأكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين، وهى عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة «pcr» تفيد الخلو من فيروس كورونا.

وتابعت الوزيرة أن الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التى اتخذتها مصر بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى أن الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء- ساهما بشكل كبير فى خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أى تحورات جديدة للفيروس. وتلقت مكاتب الحجر الصحى فى المطارات والموانئ البحرية ومختلف المنافذ الحدوية بالبحر الأحمر، إخطارًا من وزارة الصحة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحى، لتنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية المقررة على الركاب القادمين من الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية.