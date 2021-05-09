شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولاته الميدانية لمتابعة مدي التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية .
شملت جولة المحافظ المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات،بحي غرب المدينة وحي جنوب وكذلك شارع مصر بمنطقة كورنيش النيل وعدد من ميادين المدينة.
قال المحافظ، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة ،حيث أصبح مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ،مع ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.
وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .
وتم خلال الجولة تحرير محضر لاحد المحلات التجارية المخالفة لقرارات الغلق ،كما تم تحرير محضر لسيارة اجرة وعدد من المواطنين لمخالفة الإجراءات الوقائية ،كما التقي المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاكلهم وملاحظاتهم ،حول عدد من الخدمات والقطاعات الجاري العمل بها،كما وجه رئيس المدينة، بمتابعة أعمال النظافة بجميع الاحياء ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين والإسراع في إدراج عدد من الشوارع الجانبية والحارات ضمن اعمال التبليط الجاري تنفيذها.
وتابع نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد، بميدان بالاس بمدينة المنيا،حيث اطمان على سير العمل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.