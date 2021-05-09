شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1497 مواطن ضمن «حياة كريمة» بقرية دلجا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، خلال يومي 5 و6 مايو الجارى،، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1497 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 279 حالة جراحة، و428 أطفال، و229 باطنة، و121 قلب، و46 نساء، و63 تنظيم أسرة، و86 أسنان، و88 جلدية، وتم عمل 30 تحليل مختلف، و34 حالة موجات صوتية، و14 حالة رسم قلب، و5 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 100 متردد، وتم خلع أسنان لـ 3 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 17حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد77متردد، وذلك من خلال 6 عيادات متنقلة، وتضم صيدلية ومعمل دم.